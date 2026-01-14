الداخلية تكشف تفاصيل 4 وقائع تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات 4 وقائع منفصلة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اختفاء صيدلى بالقاهرة، وفواصل كوبرى المطرية، وتعطل حركة السيارات فى المنتزة، وخلافات جيرة وتعد بالغربية.

وتحركت الأجهزة الأمنية فور رصد الوقائع وباشرت فرق التحقيق المختصة، إجراء التحريات اللازمة نحو كل واقعة على حدة.

خلافات جيرة تتحول لادعاءات عبر مواقع التواصل

رصدت وزارة الداخلية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاءً بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على منزله وإلحاق الضرر بجدرانه بالغربية، وعلى الفور، تبين أن الواقعة ناتجة عن خلافات جيرة بين الشاكى ووالده والمشكو فى حقه ووالدته، وتم تحرير عدة محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للشرعية والقانون.

شائعة توقف سيارات أمام مدرسة غير صحيحة:

وفى سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل منشورا مدعوما بمقطع فيديو يُفيد بتوقف سيارات أمام إحدى المدارس بدائرة قسم ثالث المنتزه، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن السيارات المتواجدة خاصة بأولياء الأمور ولا تتبع المدرسة ولم تؤثر على حركة المرور، وكانت المنطقة قد شهدت عدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 1102 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء مؤقت لصيدلي بسبب ضائقة نفسية:

كما رصدت الأجهزة الأمنية، تداول منشور باستغاثة صاحبة حساب على مواقع التواصل لغياب صيدلى أثناء توجهه لمقابلة عمل بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الصيدلي لم يُشتبه فى غيابه جنائيًا، وأنه كان متواجدًا خلال فترة غيابه بسكن الطلاب بمحافظة أسوان بسبب ضائقة نفسية إثر خلافات عائلية، وقد حضر بنفسه لمركز الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصلاح فواصل كوبري المطرية بعد تداول فيديو للتهديد بالمخاطر

كما تم رصد منشور بمقطع فيديو يُظهر اتساعًا بين جزئين بكوبري المطرية الجديد، مما يُهدد حياة المواطنين.

وعلى الفور، تم التنسيق مع الجهات المعنية، التي قامت بأعمال الإصلاح والإحلال والتجديد للفواصل، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل آمن بعد الانتهاء من الأعمال.

