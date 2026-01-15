محمد عبده يتألق في حفل افتتاح "فبراير الكويت" 2026 (صور)

18 حجم الخط

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان "فبراير الكويت" في نسخته الجديدة، حيث أحياه فنان العرب محمد عبده، الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وتألق محمد عبده على المسرح بأدائه الرائع، ليكون الحفل بداية مميزة لهذا الحدث الفني الكبير.

وفي ذات السياق، تصدر فنان العرب محمد عبده حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد زيارة صديق عمره، الفنان عبدالله الرويشد، له خلال بروفات الحفل، مما أضفى مزيدًا من الأجواء الودية والمميزة على التحضيرات.

أزمة تقبيل الموسيقار هاني فرحات ليد الفنان محمد عبده

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر الماضي مقطع فيديو للموسيقار المصري هاني فرحات، الحاصل على الجنسية السعودية، وهو يرتدي الزي السعودي ويقبل يد الفنان محمد عبده، في ختام حفل لـ محمد عبده في موسم الرياض.

أثار تقبيل الموسيقار هاني فرحات ليد الفنان محمد عبده على خشبة المسرح، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واستياء بين المصريين، البعض وصف انحناء وتقبل هاني فرحات ليد محمد عبده غير مقبول ومهين، في حين أشار آخرون أن الفنان محمد عبده كبير في السن وتقبيل يده حالة من توقير الكبير.

