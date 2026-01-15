الداخلية تكشف حقيقة اتهام ضابط بمديرية أمن الدقهلية بتلفيق قضية لشخص واستغلال وظيفته

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى وتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام أحد ضباط الشرطة بالدقهلية بضبط شقيقه وتلفيق قضايا له دون وجه حق والزعم بقيامه باستغلال وظيفته فى الحصول على رشاوى.



المتهم

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على النشر، عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وتبين مغادرته البلاد خلال شهر ديسمبر المنقضي لإحدى الدول العربية، وأن شقيقه عنصر جنائى، "من تجار المواد المخدرة"، تم ضبطه وفقًا لإجراءات مقننة بتاريخ 5 يناير الجارى وبحوزته ( 1,5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – فرد محلى) وتم عرضه على النيابة العامة فى حينه والتى قررت حبسه على ذمة القضية و"ما زال قيد الحبس".

كما توصلت التحريات، إلى أن القائم على النشر يستهدف من إدعائه محاولة التشكيك فى ملابسات قضية ضبط شقيقه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

