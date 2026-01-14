ضبط مالكة ناد صحي غير مرخص لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط مالكة ناد صحى غير مرخص لاستغلاله فى أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة ناد صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت مأمورية أمنية إلى مكان النادى وتمكن رجال الشرطة من ضبط المديرة وبصحبتها 5 سيدات و4 أشخاص، ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

