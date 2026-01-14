الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مالكة ناد صحي غير مرخص لاستغلاله في أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

ضبط مالكة ناد صحى
ضبط مالكة ناد صحى غير مرخص لاستغلاله فى أعمال منافية للآداب
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط مالكة ناد صحى غير مرخص لاستغلاله فى أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد.

أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة ناد صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات، توجهت مأمورية أمنية إلى مكان النادى وتمكن رجال الشرطة من ضبط المديرة وبصحبتها 5 سيدات و4 أشخاص، ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.

 وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط نادى صحى أعمال منافية للآداب الشيخ زايد الجيزة الشرطة المصرية تحريات حماية الآداب نشاط اجرامي وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تنفي وفاة أحد قيادات جماعة الإخوان بالسجن

ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة طلبة مدرسة في الإسماعيلية

خلاف على أولوية البيع يتحول إلى مشاجرة دامية بين أصحاب محال بالقاهرة

ضبط 101 ألف مخالفة مرورية وفحص 1273 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط 9 أشخاص سرقوا مخزن أدوية مستشفى ودراجات نارية وأسياخ الكباري

ضبط شخص بالقاهرة استولى على 1.3 مليون جنيه من المواطنين عبر تزوير تأشيرات الهجرة

بمناسبة عيد الشرطة، الداخلية تطلق المرحلة 28 من “كلنا واحد” بتخفيضات 40%

ads

الأكثر قراءة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية