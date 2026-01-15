الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

300 مليار جنيه و23 كيلومتر أرصفة، السخنة تضع مصر على خريطة المراكز اللوجستية العالمية

ميناء العين السخنة،
ميناء العين السخنة، فيتو
 أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بـ ميناء العين السخنة يُعد تتويجًا عمليًا لسنوات من العمل المتواصل، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

تشغيل محطة تحيا مصر 1 يعكس رؤية الدولة لتطوير منظومة الموانئ والنقل البحري

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس، أن افتتاح وتشغيل المحطة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل الذي يربط بين ميناء العين السخنة وميناء الإسكندرية، ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعظيم دورها في حركة التجارة العالمية.

استثمارات ضخمة وشراكات عالمية لتعزيز مكانة مصر على خريطة النقل البحري

وأشار متحدث الوزراء إلى أن وزارة النقل نفذت خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية والأسطول البحري، تضمنت الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بلغ نحو 300 مليار جنيه، بهدف ربط الموانئ ببعضها وتحديث منظومة النقل البحري وفق أحدث المعايير العالمية.

تطوير ميناء السخنة في 18 شهرًا وقفزة غير مسبوقة في أطوال الأرصفة

وكشف الحمصاني عن أن أعمال التطوير في ميناء العين السخنة أُنجزت في زمن قياسي لم يتجاوز 18 شهرًا، وهو ما أسفر عن زيادة أطوال الأرصفة من نحو 3 كيلومترات سابقًا إلى 23 كيلومترًا حاليًا، موضحًا أن محطة «تحيا مصر 1» تضم رصيفًا بطول 1200 متر، وبغاطس يصل إلى 18 مترًا، وبطاقة تشغيلية تبلغ 1.7 مليون حاوية سنويًا.

تكامل الموانئ مع شبكة النقل الحديثة يعزز دور مصر كمركز لوجستي عالمي

واختتم متحدث مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل الموانئ البحرية مع منظومة النقل الحديثة، خاصة ربط ميناء السخنة بشبكة القطار الكهربائي السريع الممتدة إلى الإسكندرية والعلمين ومطروح، يخلق منظومة نقل متعددة الوسائط، ويمنح دفعة قوية لقطاع النقل البحري، بما يعزز من جاذبية قناة السويس والموانئ المصرية ويكرّس مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

الجريدة الرسمية