العثور على طفلتين توأم هربتا من المنزل بعد تعرضهما للعنف أسفل كوبري ترسا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في فك لغز اختفاء طفلتين توأم، وتغيبهما عن أسرتهما، وذلك بعد أن تمكن فريق البحث الذي تم تشكيله بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، خلال ساعات من محضر تغيبهما الذي حررته أسرتهما، من العثور عليهما مختبأتين أسفل كوبري ترسا بمنطقة “توني لاند” بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهما مبالغ مالية ومقتنيات متعددة.

وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 16 ألفًا و300 جنيه، وهواتف محمولة، ودراجتين هوائيتين، وسماعات أذن، إلى جانب ملابس وإكسسوارات تم شراؤها خلال فترة التغيب.

وبسؤالهما عن سبب تركهما منزل أسرتهما، أكدتا أن سبب هروبهما هو سوء معاملة والديهما والتعدي عليهما بالضرب، وأنهما كانتا تقضيان لياليهما في الشوارع ومداخل العقارات.



وكانت قد تلقت قوات مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أسرة الطفلتين يفيد بتغيبهما المفاجئ عن المنزل عقب خروج والديهما للعمل، وتركهما بصحبة شقيقيهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعثور عليهما وتحرر المحضر اللازم وجار إحالتهما للنيابة التي تباشر التحقيقات.

ضبط 10 رجال و7 سيدات متهمين باستغلال الأطفال للتسول

وعلى جانب آخر، كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 10 رجال و7 سيدات، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وتم رصد 5 أحداث معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

