خارج الحدود

الثالثة لها منذ بداية العام، إذاعة يوم القيامة تبث رسالة جديدة

إذاعة يوم القيامة
إذاعة يوم القيامة
 بثت إذاعة يوم القيامة الروسية، اليوم الخميس رسالة غامضة جديدة، وهي الثالثة لها منذ بداية العام.

 وأفادت قناة  "UVB-76 Logs" على "تلجرام"، التي تتابع نشاط المحطة، بأنه تم تسجيل رسالة تحتوي على كلمة "ботва" (تُنطق "بوتفا") في الساعة 19:16 بتوقيت موسكو.

وتعرف إذاعة يوم القيامة أيضا  باسم "الطنانة"، وهي محطة راديو عسكرية روسية قصيرة الموجة تأسست في سبعينيات القرن العشرين. تبث عادةً إشارة أزيز قصيرة متكررة (نغمة طنين) على تردد 4625 كيلوهرتز، مع حدوث تغييرات نادرة في النمط أو بث رسائل صوتية مشفرة في مناسبات غير منتظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "ботва" تعني حرفيا "قمة النبات" أو "الأوراق الخضراء" (مثل أوراق البنجر أو الجزر)، ولكن في السياق العامي الروسي يمكن أن تُستخدم بمعنى "هراء" أو "كلام لا معنى له". ولا يوجد تفسير رسمي لسبب بث هذه الكلمة تحديدا، مما يزيد من غموض المحطة ويغذي التكهنات بين المتابعين.

وفي وقت سابق بثت محطة يوم القيامة الإذاعية، رسالة جديدة بعد 21 دقيقة فقط من بداية العام الجديد 2026.


وبحسب ما نُشر على قناة "سجل UZB-76" على تطبيق "تلجرام"، التي تُتابع نشاط المحطة، فقد سمعت كلمة "ابتلاع" في بث المحطة يوم الخميس 1 يناير 2026.

 

واكتسبت المحطة شهرة عالمية بسبب طابعها السري وارتباطها المُحتمل بأنظمة الاتصالات العسكرية الاستراتيجية الروسية.

الجريدة الرسمية