السيطرة على حريق مخلفات بجوار مدرسة السباعي في العجوزة

تمكنت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بجوار مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبالفحص المبدئي تبين نشوب حريق في بعض المخلفات الموجودة بجوار المدرسة، ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وذلك فور أن انتقلت الأجهزة الأمنية مدفوعة بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بمدرسة يوسف السباعي بميت عقبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى محل البلاغ مدفوعة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمحل الحريق للسيطرة عليه.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تكراره.



حريق في غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل في اكتوبر

وفى سياق آخر، كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أن ماسا كهربائيا وراء حريق شب داخل غرفة للكهرباء بجوار سنتر النخيل ومدرسة الجيل الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وتواصل قوات المباحث فحص آثار الحريق فور انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد الذي تقوم به عقب تمكنها من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا، يفيد بنشوب حريق بجوار مدرسة الجيل الجديد في الحي الحادي عشر، بجوار سنتر النخيل بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين أن الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مدخلها خارج المدرسة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة، التحقيق.

