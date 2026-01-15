بسبب لهو الأطفال، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في التجمع

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في منطقة التجمع الأول.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالتجمع الأول

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين)، طرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بسبب مشادة كلامية حول لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد الأشخاص من الطرف الثاني قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (5 قطع أسلحة بيضاء "الظاهرة بمقطع الفيديو")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 6 طلاب بتهمة التشاجر معا أمام مدرسة بسبب خلافات بينهم حول لعب كرة القدم في الجيزة.

مشاجرة طلاب أمام مدرسة بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 12 يناير الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: (4 طلاب)، طرف ثان (3 طلاب) جميعهم مقيمين بالجيزة لـخلافات بينهم حول لعب كرة القدم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 منهم (جار ضبط الأخير)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

