عصابة المفتاح المصطنع، اعترافات المتهمين بسرقة الشقق في مدينة 15 مايو

18 حجم الخط

أدلى عاطلان متهمان بسرقة الشقق السكنية في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقال المتهمان إنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية وصنابير المياه من الشقق تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

وقال المتهمان إنهما يختاران الشقق الخالية من السكان والتي يتأخر أصحابها خارج المنزل والشقق تحت الإنشاء، مشيرين إلى أنهم وزعوا الأدوار على بعضهما، فأحدهما يراقب المكان قبل تنفيذ الجريمة بيومين والآخر يفتح الباب بالمفتاح المصنع ويدخل ويسرق.



وأضاف المتهمان أنهما ييبعان المضبوطات لدى عميلهما الذى يعلم بان بضاعتهم مسروقة.

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سرقة عدة أشخاص شقة سكنية تحت الإنشاء في مدينة 15 مايو بالقاهرة.



والفحص تمكنت رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان يقيمان بالقاهرة، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية وصنابير المياه من الشقق تحت الإنشاء، وارتكبا 5 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته.



وبإرشاد المتهمين تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما، تاجر خردة، مقيم بالقاهرة، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.