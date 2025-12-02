مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل في البحيرة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بوجود انتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية بالبحيرة. 


وأكد المصدر أن مراكز الإصلاح والتأهيل كافة على مستوى الجمهورية يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل وكذا مرور مفتشى الصحة عليها بصفة يومية.

 وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

