القبض على المتهمين بسرقة مليون جنيه من شركة في الجيزة

القبض علي عاملين
القبض علي عاملين متهمين بالاستيلاء على مبلغ مليون بالجيزة
تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين متهمين بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من إحدى شركات السيراميك بدائرة قسم شرطة الدقي.

 

وذلك فور أن تلقت قوات الأمن  بلاغا من أحد مسئولي شركة سيراميك، اتهم فيه سائقين يعملان بالشركة بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون جنيه أثناء تأدية عملهما.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث أسفر عن القبض علي المتهمين وبحوزتهم جزء من المبلغ وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على فترات خلال السنة وأنهما أنفقا المبلغ المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

القبض على 3 طلاب وإصابة اثنين منهم في مشاجرة بأكتوبر

وعلى جانب ذلك، كانت قد ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على ٣ طلاب، إثر نشوب مشاجرة بينهم بعد معاتبة أحدهم لآخرين بعد معاكسة فتاة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وذلك فور تلقي قوات أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد  بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طلاب بسبب معاكسة فتاة نتجت عنها إصابة ٣ طلاب، حيث كانت الفتاة تسير مع أحد المصابين وقام آخر بمعاكستها فعاتبه الشاب قائلا: عيب كده ميصحش، لتنشب مشادة كلامية بينهما وتتطور إلى مشاجرة تدخل على إثرها آخرين وأسفرت المشاجرة عن إصابة اثنين منهم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط  ٣، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس شاب في الزيتون

الحبس 6 أشهر لعاطل متهم بسرقة الهواتف في عين شمس

