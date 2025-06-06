الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة لقيامه بالسير عكس الاتجاه في عين شمس

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالسير عكس الاتجاه بـمنطقة عين شمس.

 

فيديو سير ميكروباص عكس الإتجاه بعين شمس 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

 

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) "وتبين انتهاء رخصة القيادة".


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو سير ميكروباص عكس الإتجاه بعين شمس سير ميكروباص عكس الإتجاه بعين شمس فيديو سير ميكروباص عكس الإتجاه سير ميكروباص عكس الإتجاه عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط مالك كافيه بتهمة التعدي على سيدة وإصابتها بالقاهرة

ضبط صاحب أكاديمية وهمية لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك

زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا

الليلة، زيزو ضيف إبراهيم فايق في ظهوره الأول بعد انتقاله للأهلي

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

منع المشاة من السير على كوبري قصر النيل بأول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين وقعت قصة فداء النبي إسماعيل؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية