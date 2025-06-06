القبض على قائد سيارة لقيامه بالسير عكس الاتجاه في عين شمس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالسير عكس الاتجاه بـمنطقة عين شمس.
فيديو سير ميكروباص عكس الإتجاه بعين شمس
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) "وتبين انتهاء رخصة القيادة".
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا