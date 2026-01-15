الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

إصابة 8 أشخاص في
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي
18 حجم الخط

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي. 

نتيجة اختلال عجلة القيادة

وكانت الجهات المعنية تلقت إخطارا بوقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق وإصابة عدد من مستقليها بإصابات متفرقة. 

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قرب ملوي في المنيا

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

وأكدت المتابعة الطبية أن الحالات تخضع للفحص والعلاج اللازم مع استمرار المتابعة الصحية داخل المستشفى. 

الطرق الصحراوية في المنيا 

وجددت الأجهزة المعنية تحذيراتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية خاصة في فترات الذروة حفاظا على الأرواح وسلامة مستخدمي الطريق في المنيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم حادث طريق الطريق الصحراوي الغربى انقلاب ميكروباص حوادث المنيا ملوي مستشفى ملوى التخصصي إصابة مواطنين اسعاف المنيا طرق المنيا اخبار المنيا حوادث الطرق سلامة المرور طوارئ المنيا نقل المصابين

مواد متعلقة

المنيا تشهد تنفيذ مشروعات تعاون دولي لدعم التنمية المستدامة خلال 2025

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالمنيا

شبورة صباحا وبرودة مساء، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس

محافظ المنيا يعزي أسر ضحايا حادث عمال المحاجر ويوجه بصرف مساعدات عاجلة

خطوات حجز الكشف في المستشفيات الحكومية بالمنيا 2026

زراعة 75 شتلة أشجار في مطاي بالمنيا ضمن خطة تحسين البيئة

دليل المنيا الخدمي، خطوات الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي لأهالي المنيا 2026

طقس المنيا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، استمرار البرودة وتحذيرات من الشبورة

ads

الأكثر قراءة

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية