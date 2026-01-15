إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

18 حجم الخط

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من مركز ملوي.

نتيجة اختلال عجلة القيادة

وكانت الجهات المعنية تلقت إخطارا بوقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق وإصابة عدد من مستقليها بإصابات متفرقة.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قرب ملوي في المنيا

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المتابعة الطبية أن الحالات تخضع للفحص والعلاج اللازم مع استمرار المتابعة الصحية داخل المستشفى.

الطرق الصحراوية في المنيا

وجددت الأجهزة المعنية تحذيراتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية خاصة في فترات الذروة حفاظا على الأرواح وسلامة مستخدمي الطريق في المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.