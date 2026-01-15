الأمن يكشف حقيقة ممارسة أعمال البلطجة وترويج المخدرات بأحد شوارع شبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة أعمال البلطجة وترويج المخدرات بأحد شوارع شبرا الخيمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة وإزعاج المواطنين بأوقات متأخرة بأحد الشوارع بشبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص بمعرفة الأجهزة الأمنية ، تبين تضرر الشاكى من قيام بعض الأشخاص بالتواجد بالشارع محل سكنه والمزاح مع بعضهم بصوت مرتفع مما يسبب ضوضاء وإزعاج للأهالي بالمنطقة، كما تبين عدم قيامهم بأعمال بلطجة أو ترويج المواد المخدرة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق،كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إدعاء شخص بتعرضه للخطر لكونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بـالبحيرة، وتبين أنه مريض نفسي، وأن الأخير توفى نتيجة أمراض بالقلب.

حقيقة تعرض شخص للخطر بسبب شهادته على جريمة قتل بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرضه للخطر لكونه الشاهد الوحيد على جريمة قتل شقيق زوجته بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط صاحب الحساب (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).

وبسؤال (شقيقه، وزوجته) أفادا أنه يعانى من أمراض نفسية، ونفيا ادعاءاته حول ملابسات وفاة شقيق زوجته حيث إن الأخير توفى نتيجة أمراض بالقلب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

