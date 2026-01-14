الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شاب أفريقي لقيامه بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بالتجمع

ضبط المتهم
ضبط المتهم
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أفريقي بتهمة جمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بـمنطقة التجمع الأول.

 

ضبط أفريقي بجمع الكلاب بالتجمع

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شاب أفريقي بجمع الكلاب الصغيرة داخل جوال بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته جوال بداخله كلاب صغيرة، وتبين أنه ليس معه إقامة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخص بالتعدي على جيرانه بالسب اعتراضًا على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بمنطقته السكنية بالجيزة.

 

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام

وبمواجهته اعترف بأنه قام بالتعدي على سيدتين مقيمتين بنفس العقار بسبب قيامهما بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفتهما، مما أدى إلى سقوط الطعام داخل شرفته.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط أفريقي بجمع الكلاب بالتجمع منطقة التجمع الأول التجمع قسم شرطة التجمع الأول جمع الكلاب بالتجمع مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

17 يناير، استئناف 4 سيدات ورجلين على حكم حبسهم بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها مقاطع فيديو خادشة

ضبط قائد ميكروباص سمح لشخص بالجلوس على سقف السيارة أثناء سيرها بالتجمع

الحبس سنة لـ 4 سيدات ورجلين متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

عاطل يقتحم شقة لسرقتها بالتجمع ويتحرش بسيدة ويتسبب في قفز أجنبية من النافذة

ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتعادل مع ألباسيتي 1/1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في الشوط الأول

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية