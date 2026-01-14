الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة داخل فم كلب ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة جهودهم المكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رضيعة داخل فم كلب ضال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي لجمع التحريات والمعلومات اللازمة، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، في محاولة لتحديد هوية المتهم أو المتهمة بإلقاء الرضيعة في الشارع وتعريضها للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من سمكري سيارات، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بأحد الشوارع لاحظ كلبًا ضالًا يحمل شيئًا غريبًا في فمه، وعندما اقترب منه لاستطلاع الأمر فوجئ بأن ما يحمله الكلب هو جثمان جنين بشري لطفلة حديثة الولادة.

وأضاف المبلغ أنه قام بمطاردة الكلب الضال ونجح في تخليص الجنين منه، ووضعه داخل كيس بلاستيكي، قبل أن يبادر بإبلاغ الشرطة على الفور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة وإيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى الاستماع إلى أقوال شهود العيان، وتحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الكشف الطبي اللازم، وبيان سبب الوفاة ومدة الحمل، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وترصد فيتو لقرائها كيفية تجنب الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه والتي تضعهم تحت طائلة القانون.

وجاءت أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه كالتالي:

التأخير في إبلاغ أجهزة الأمن عن العثور على الطفل التائه.

نقل الطفل داخل سيارة خاصة قبل وصول الشرطة

تصوير الطفل ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي

استجواب الطفل بشكل يسبب له ضغطًا نفسيًا

تسليم الطفل التائه لأي شخص يدّعي قرابته دون وجود شرطة للتحقق

الاحتفاظ بالطفل بحجة العثور على أسرته لاحقًا.

لا تحاول نقل الطفل بنفسك، لأن هذا قد يضر به أو يعيق جهود الشرطة.



وجاءت خطوات الإبلاغ عن العثور على طفل حديث الولادة كالتالي:

اتصل برقم النجدة 122 أو بخط نجدة الطفل 16000

البقاء مع الطفل حتى وصول الشرطة لضمان سلامته

يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى مؤسسات الرعاية وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

إذا عثر عليه داخل قرية يكون التسليم إلى العمدة أو شيخ البلد بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى مؤسسة الرعاية أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

على جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد.

ترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

ألزم القانون أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد.

في حالة تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل يحرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

