وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسى وقيادات الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  وعدد من القيادات والمؤسسات.

توفيق: ذكرى تجدد قيم اليقين والصبر والعطاء 

وأكد  وزير الداخلية، خلال برقيات التهنئة  التقدير والاعتزاز بمكانة هذه الذكرى العطرة التي ترسخ قيم الإيمان والصبر والعطاء، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالصحة والتوفيق، وأن يحفظ مصر وأمتها العربية والإسلامية في رفعة وعزة ورخاء.

وأوضح وزير الداخلية أن ذكرى الإسراء والمعراج تُجدد قيم اليقين، الصبر، العطاء، والتضحية، وأنها تظل دافعًا لاستمرار العمل الوطني والمجهود الجماعي في حماية الوطن وتعزيز التنمية.

كما بعث  وزير الداخلية برقيات تهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، متمنيًا له التوفيق في قيادة البرلمان الموقر، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، مع دعاء بمواصلة الارتقاء بمسيرة المجلس التشريعي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع تقدير دور الحكومة في صون مقدرات الوطن وأمنه، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مع الدعاء لتواصل نشر قيم الدين السمحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لتثبيت دعائم الوسطية السمحة وتعليم صحيح الدين.

كما بعث برقيات إلى الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، مع الدعاء بدوام التوفيق في بيان الدين ونشر الوسطية، والقيادات والضباط والعاملون المدنيون والأمناء والمجندون والخفراء، مع التقدير لدورهم في حفظ الأمن وخدمة الوطن.

مفتي جمهورية مصر العربية وزير الداخلية ذكرى الإسراء والمعراج الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسراء والمعراج

