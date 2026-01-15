إصابة أسرة كاملة باشتباه تسمم غذائي في مدينة 15 مايو

18 حجم الخط

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد باشتباه تسمم غذائي داخل شقتهم بـمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

إصابة أسرة باشتباه تسمم غذائي في مدينة 15 مايو

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوجود حالات تسمم داخل شقة سكنية بمدينة الأبطال بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف.

وبالفحص تبين إصابة أسرة كاملة مكومة من 5 أفراد أصيبوا بحالات تسمم إثر تناولهم وجبة غذاء وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى واقعة أخرى، أصيب 8 أشخاص بـتسمم غذائي عقب حضورهم حفل زفاف، في قرية دموه التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة من مستشفى دكرنس المركزي بوصول ‫8‬ حالات مصابة شبه تسمم غدائي.

وأفادت التحريات والفحص الطبي، بأن المصابين ظهرت عليهم أعراض متقاربة، شملت القيء والإسهال وآلام المعدة، مع اضطراب في درجة الوعي لبعض الحالات.

وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وجاءت قائمة المصابين على النحو التالي:

مها عبد العزيز محمد السيد (22 سنة) – آلام بالمعدة

مها حسن عبد النبي حسن (45 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

أمل حسين عبد النبي حسن (56 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

خديجة محمد زغلي شعبان (60 سنة) – آلام بالمعدة

فتحية محمد زغلي شعبان (70 سنة) – غثيان وآلام بالمعدة

عبد الرحمن أيمن عبد المولى أبو الحسن (16 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

آدم أيمن عبد المولى أبو الحسن (11 سنة) – آلام بالمعدة

محمود أيمن عبد المولى أبو الحسن (15 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

واتخذت الجهات الطبية الإجراءات اللازمة لمتابعة حالات المصابين، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية للتأكد من أسباب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

