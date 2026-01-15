ليفربول يختار نجم كوت ديفوار لخلافة محمد صلاح

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي ليفربول تتحرك في سوق الانتقالات الشتوية بهدف تعزيز خط هجومه بلاعب مميز، خاصة مع الشكوك المحيطة بمستقبل محمد صلاح جناح الفريق، واحتمالية رحيله.

وتردد مؤخرا أن إدارة الريدز بدأت في التفكير جديًا في ضم جناح جديد قادر على سد الفراغ المحتمل في حال مغادرة النجم المصري.

جناح منتخب كوت ديفوار بديل محتمل لمحمد صلاح في ليفربول

وبرز بالانتقال إلى أنفيلد اسم يان ديوماندي، نجم لايبزيج، الذي تألق بشكل استثنائي هذا الموسم سواء مع فريقه الألماني أو مع منتخب كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.

من جهته، قال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "انتقال اللاعب الشاب إلى ليفربول خلال الميركاتو الشتوي الحالي يبدو أمرًا شبه مستحيل. أرى أن السيناريو الأقرب للواقع هو رحيله عن لايبزيج في الصيف المقبل".

وأوضح رومانو، خلال حديثه في قناته على يوتيوب: "إذا سألتموني هل أعتقد أن يان ديوماندي سيغادر لايبزيج في الصيف؟ الإجابة: نعم".

صعوبة انتقال ديوماندي إلى ليفربول في يناير

وأضاف: "أما في يناير الحالي، فالأمر يبدو معقدًا جدًا، لأن لايبزيج حقق أرباحًا ضخمة الصيف الماضي من بيع لاعبين مثل أوبيندا وسيسكو وتشافي سيمونز، وبالتالي لا يوجد لديهم حاجة ماسة للمال الآن. لكن الوضع قد يتغير تمامًا في الصيف".

وأتم رومانو تصريحاته قائلا: "بهذا الشكل، يبقى ديوماندي هدفًا مستقبليًا محتملًا لنادي ليفربول، لكن أي صفقة تبدو مؤجلة حتى نهاية الموسم على أقرب تقدير".

