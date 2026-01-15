الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

اليوتيوبر العالمي
اليوتيوبر العالمي سبيد، فيتو
18 حجم الخط

قام اليوتيوبر العالمي دارين جيسون الشهير بـ “سبيد” بجولة متنوعة اليوم في مصر زار خلالها أكثر من معلم سياحي.

 

زار سبيد منطقة الأهرامات، مرتديا قميص المنتخب الوطني المصري، كما قام بجولة نيلية، وزار منطقة خان الخليلي، والمتحف المصري الكبير أيضا.

ظهر “سبيد” أيضا مرتديا الجلباب المصري، وقام بعمل بث مباشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، وحظيت الجولة بتفاعل كبير، والتف حوله الجمهور المصري من أجل التقاط الصور التذكارية وسط سعادة من اليوتيوبر العالمي.

 

جولة “سبيد” جاءت من أجل الترويج لمعالم مصر السياحية ولحضارة أم الدنيا، وحصدت ملايين المشاهدات عبر منصاته المختلفة، ويعرف اليوتيوب العالمي بشعفه الكبير لزيارة المعالم التاريخية حول العالم.

 

أنشطة وزارة السياحة

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة في أسبوع من 3 إلى 9 يناير 2026.


 

وترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تم تقديم عرض عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية، متضمنًا أبرز الأنشطة التي شهدها المتحف والتي تنوعت بين تنظيم فعاليات ثقافية وأثرية، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة. 

 

كما تم عرض مؤشرات عن أعداد الزائرين والتذاكر المباعة خلال عام 2025، مع التركيز على أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب عرض الإيرادات المُحققة، حيث تم تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خاصة في أعداد الزائرين الأجانب والتي شهدت نمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سبيد اليوتيوبر العالمي سبيد وزارة السياحة الأهرامات إدارة المتحف المصري الكبير خان الخليلي

مواد متعلقة

المتحف المصري الكبير يتسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل الافتتاح

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأهلي يودع البطولة رسميا، ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

مصدر أمني ينفي ادعاءات زوجة نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه داخل محبسه

تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون في كأس عاصمة مصر

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

طلائع الجيش يفوز على الأهلي 2-1 في ريمونتادا مثيرة بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 15-1-2026 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رجب

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية