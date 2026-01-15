تفاعل كبير مع جولة اليوتيوبر العالمي "سبيد" في مصر (فيديو)

18 حجم الخط

قام اليوتيوبر العالمي دارين جيسون الشهير بـ “سبيد” بجولة متنوعة اليوم في مصر زار خلالها أكثر من معلم سياحي.

زار سبيد منطقة الأهرامات، مرتديا قميص المنتخب الوطني المصري، كما قام بجولة نيلية، وزار منطقة خان الخليلي، والمتحف المصري الكبير أيضا.

ظهر “سبيد” أيضا مرتديا الجلباب المصري، وقام بعمل بث مباشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، وحظيت الجولة بتفاعل كبير، والتف حوله الجمهور المصري من أجل التقاط الصور التذكارية وسط سعادة من اليوتيوبر العالمي.

جولة “سبيد” جاءت من أجل الترويج لمعالم مصر السياحية ولحضارة أم الدنيا، وحصدت ملايين المشاهدات عبر منصاته المختلفة، ويعرف اليوتيوب العالمي بشعفه الكبير لزيارة المعالم التاريخية حول العالم.

أنشطة وزارة السياحة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة السياحة والآثار عن حصاد لأهم الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة في أسبوع من 3 إلى 9 يناير 2026.





وترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تم تقديم عرض عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية، متضمنًا أبرز الأنشطة التي شهدها المتحف والتي تنوعت بين تنظيم فعاليات ثقافية وأثرية، وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة.

كما تم عرض مؤشرات عن أعداد الزائرين والتذاكر المباعة خلال عام 2025، مع التركيز على أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب عرض الإيرادات المُحققة، حيث تم تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خاصة في أعداد الزائرين الأجانب والتي شهدت نمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

