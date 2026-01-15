الخميس 15 يناير 2026
حوادث

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالدقي (فيديو)

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالدقي
 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية من مواطن من أمام محل عملة بمنطقة الدقي.

 

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية بالدقي

 رصدت مديرية أمن الجيزة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله بالجيزة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يناير الجارى تلقي قسم شرطة الدقى بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) بتضرره من (شخصين) لقيامهما بسرقة دراجته النارية من أمام محل عمله الكائن بدائرة القسم.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان  "لأحدهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب قطع الأسلاك، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهما سئ النية "تم ضبطه".
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

