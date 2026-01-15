الخميس 15 يناير 2026
حوادث

الداخلية: ضبط القائم على صفحة مزيفة باسم الوزارة بالغربية

وزارة الداخلية إدارة
وزارة الداخلية إدارة المعلومات.. ضبط القائم على صفحة مزيفة
نجحت  أجهزة الأمن فى ضبط شخص لانتحال صفة الوزارة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر إنشاء صفحة تحت مسمى وزارة الداخلية إدارة المعلومات.

 

وأكدت تحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار "وزارة الداخلية"، ونشر أخبار مزيفة للوزارة، مستغلًا ذلك في النصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية بزعم تقديم خدمات وفحص شكاوى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل ارتكابه الواقعة، وبطاقات دفع إلكتروني تحوي مبالغ مالية من متحصلات نشاطه، كما تبين إدارته 4 صفحات أخرى تنتحل صفة شركات صيانة أجهزة كهربائية للنصب على المواطنين. وبمواجهته أقر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

