ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه و23 طن دقيق مهرب 

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 10 ملايين جنيه.

ضبط 23 طن دقيق مهرب خلال حملات على الأسواق

وفى سياق آخر، واصلت  وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 23 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

