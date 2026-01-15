الخميس 15 يناير 2026
حوادث

ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية

المتهم
المتهم
ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم بالتعدي بالسب والضرب على عاملتين داخل صيدلية بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تصدر الواقعة الترند.. ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية
بعد تصدر الواقعة الترند.. ضبط المتهم بالتعدي على عاملتين داخل صيدلية بالغربية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قطور بلاغًا بتاريخ 2 يناير الجاري من عاملتين بإحدى الصيدليات، أفادتا بتعرضهما للتعدي بالسب والضرب من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدهما بمحل عملهما، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم.

وبالفحص، تبين أن المتهم تعدى عليهما لرغبته في شراء أدوية دون الانتظار، واعتراضه على قيامهما بصرف أدوية بديلة له. وتمكنت  الأجهزة الأمنية  من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

