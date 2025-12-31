أخبار الفن اليوم: أحمد السقا يكشف تفاصيل رحيل سليمان عيد وعلاقته مع مها الصغير.. أنغام وتامر عاشور يتألقان في حفلات رأس السنة بمصر والسعودية.. وانفصال ميل جيبسون وروزاليند روس

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث الفنية على مدار اليوم، والتي منها:

ردت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي لها على الفنان حلمي عبد الباقي، الذي نفي إحالته لمجلس التأديب.

قال أحد أفراد الفريق القانوني الذي يمثل ميل جيبسون، نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار، إن جيبسون وروزاليند روس انفصلا بعد مرور تسع سنوات على ارتباطهما.

توفي الممثل الأمريكي إيزايا ويتلوك جونيور، أحد أبرز نجوم مسلسل The Wire، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة في التلفزيون والسينما، وفق ما أعلنه مدير أعماله برايان ليبمان.

تشهد أحداث مسلسل فن الحرب محاولة بطل العمل يوسف الشريف الذي يلعب شخصية زيد، وهو ابن أحد رجال الأعمال، الذي يحاول الانتقام لوالده بعد دخوله السجن على يد شركاؤه، مما يجعله يدخل في صراعات كثيرة خلال أحداث العمل.

أطلق البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجًا حافلًا بعروض مسرحية متنوعة تضيء خشبات المسارح بالقاهرة والإسكندرية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع محافظة أسوان، التحضير للدورة الجديدة من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، من خلال نقل منحوتات الدورة التاسعة والعشرين إلى متحف أسوان المفتوح للنحت، وذلك في إطار الحفاظ على ذاكرة النحت المعاصر وتعزيز حضور الفنون في الفضاء العام.

وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على إطلاق مبادرة وطنية بعنوان "2026.. عام الفنانين المعاصرين"، وهي المبادرة التي تقدم بها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وتُنفذ تحت إشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، في إطار الدور الذي يضطلع به المركز في توثيق وتكريم رموز الإبداع المصري.

علق الفنان محمد إمام على بعض الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان قد وجه رسالة لشخص بعينه من حديث سابق له حول كون والده الفنان عادل إمام هو الأعلى أجرا في الوطن العربي.

انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تعلي قيمة الإبداع الحقيقي والفن الرصين والخطاب الاجتماعي والثقافي المبني على أسس من الجدية والاحترام والتقدير لمنظومة القيم الأصيلة، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تأييدها ودعمها الكامل للقرار الذي أصدرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فاعلية أو مناسبة اجتماعية تخص مَن يطلق عليهم مشاهير "السوشيال ميديا" والتيك توكرز.

ثمَّنَ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارَ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة طارق نور، بشأن عدم متابعة أو نشر أي تغطيات إعلامية تتعلق بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية لـ الإعلام المصري في دعم الذوق العام وإعلاء قيم العمل الجاد والموهبة الحقيقية.

أصدرت وكالة “Artist Company”، المسئولة عن إدارة أعمال الممثل الكوري الجنوبي القدير آهن سونج كي، بيانا رسميا يوضح مستجدات حالته الصحية عقب تقارير عن تعرضه لأزمة طارئة استدعت تدخلا طبيا عاجلا.

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة ، قرارًا بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج بإحدى الوسائل الإعلامية المرخصة في جمهورية مصر العربية.

عمرو مصطفى، روى الفنان عمرو مصطفى، تفاصيل علاقته بزميله الفنان عمرو دياب، قائلا: "عمرو دياب أكتر واحد صبر عليا، وتحملني من كثرة ما فعلته معه من مواقف سخرية".

تحدثت المطربة هدى عن فتى أحلامها، قائلة: "كل فتاة تتمنى أن يكون شريك حياتها شخصية محترمة، ويتحمل مسئولية، ويكون صاحب مواقف".

تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته مع طليقته وأم أولاده مها الصغير، حيث أكد أنه لا يوجد عداء بينهما وأنهما استطاعا التعامل مع الطلاق والأولاد بدون أي خلافات.

كشف الفنان أحمد السقا عن واحدة من أصعب لحظات حياته وهي عندما تلقى نبأ وفاة صديق عمره الفنان الراحل سليمان عيد.

انطلق منذ قليل، حفل النجم تامر عاشور في العاصمة الجديدة، بمناسبة ليلة رأس السنة، حيث شهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

انطلق منذ قليل حفل النجمة أنغام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة، وذلك بحضور جماهيري كبير ونجوم الموسيقى في مصر.

