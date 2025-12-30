ليلة رأس السنة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا وتامر حسني

18 حجم الخط

حفلات رأس السنة ، تفصلنا ساعات قليلة عن ليلة رأس السنة لعام 2026، التي تشهد منافسة شرسة بين حفلات النجوم في مصر والوطن العربي.

ويحيي في هذه الليلة الثلاثي تامر حسني، تامر عاشور، والنجمة إليسا، حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من الجمهور، نظرًا لشعبية الفنانين المشاركين.

و كشفت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، حيث تم تحديد الفئة الأولى بسعر 350 جنيهًا، بينما بلغ سعر التذكرة للفئة الثانية 500 جنيه.

ومن المنتظر أن يقدم الثلاثي خلال الحفل عددًا من أغانيهم الشهيرة التي طالما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ما يجعل هذه الليلة واحدة من أبرز الحفلات في رأس السنة.

أنغام مع الجمهور السعودي ليلة رأس السنة

وتحتفل أنغام مع الجمهور السعودي ليلة رأس السنة، حيث أنها من المفترض أن تقدم حفلة هناك ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا وأن تتغنى أنغام بباقة من أجمل أغنياتها.

بينما تشهد القاهرة إقامة حفلات متنوعة في عدد من الفنادق الكبرى لعدد من النجوم، حيث سيقام حفل لصابر الرباعي ولـ محمد فؤاد ولـ رامي عياش.

كما يحيي أحمد سعد حفلا في الشارقة، وهيفاء وهبي وناصيف زيتون في أبو ظبي، بينما يحيي جورج وسوف حفلا مع محمد فضل شاكر في أبو ظبي، كما تحيي نجوي كرم ومروان خوري حفلا أيضا هنا، وتحيي أصالة حفلا مشتركا مع آدم في مدينة العلا بالسعودية، بينما يحيي النجم محمد حماقي حفلا مشتركا مع نانسي عجرم في الأردن، أما الفنان هاني شاكر فيقدم حفلًا في لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.