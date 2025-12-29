“موزاييك” تحيي حفلًا موسيقيًا في قصر الأمير طاز غدا

18 حجم الخط

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء غد الثلاثاء، حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة “موزاييك” بقيادة عازف الكمان محمد شرارة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

عازف الكمان محمد شرارة

يُعد محمد شرارة امتدادًا لأسرة موسيقية عريقة؛ فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة، ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما من أساتذة معهد الكونسرفتوار، بدأ مشواره الفني عازفًا للكمان، قبل أن يتجه إلى القيادة الموسيقية بعد اجتيازه عددًا من ورش التأهيل المتخصصة في مصر وروسيا وسويسرا.

حفل فرقة موزاييك

يتضمن برنامج الحفل مختارات من المؤلفات العربية والعالمية، في تجربة موسيقية متنوعة تجمع بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة، احتفاءً باستقبال العام الجديد، من بينها: أوراق الخريف، أهواك، حلّق بي إلى القمر، هذه الحفلة التنكرية، يا له من عالم رائع، تيكو تيكو، الجميع يحب، نحن الاثنان فقط، نهر القمر، كلمة حلوة، الطقس العاصف، تانجو بور كلود، اللحظة الشرقية، إلى جانب أعمال أخرى.

ويأتي الحفل ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى دعم الإبداعات الموسيقية الشابة، وإتاحة مساحات فنية مفتوحة للتجريب والتعبير، في إطار معاصر يجمع بين الأصالة والتجديد.

قصر الأمير طاز

يُعد قصر الأمير طاز واحدا من أهم القصور في العصر المملوكي حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتًا أو محلًا تجاريًا.

وأنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة،

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.