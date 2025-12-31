أول رد من نقابة الموسيقيين على نفي حلمي عبد الباقي إحالته إلى مجلس التأديب

18 حجم الخط

ردت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي لها على الفنان حلمي عبد الباقي، الذي نفي إحالته لمجلس التأديب.

رجاء نص البيان كالاتي: في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار غير دقيقة، بشأن عدم إجراء التحقيق مع المطرب حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة، توضح نقابة المهن الموسيقية الحقائق التالية للرأي العام والجمعية العمومية:



أولًا:

تؤكد نقابة المهن الموسيقية أنه يوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقد تشكّلت اللجنة تشكيلًا قانونيًا كاملًا برئاسة المستشار المنتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، لمباشرة التحقيق مع السيد حلمي عبد الباقي، بعد إعلانه رسميًا بموعد التحقيق، وذلك فيما نُسب إليه من مخالفات وفقًا لقرار مجلس إدارة النقابة.



ثانيًا:

وبحضور السيد حلمي عبد الباقي شخصيًا، وبرفقته وكيله القانوني، شرعت لجنة التحقيقات في مباشرة التحقيق. إلا أن المذكور أبدى عدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا بقيامه برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق، مطالبًا بوقف إجراءات التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم ما يفيد صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة النقابة.



وعلى إثر ذلك، قام السيد حلمي عبد الباقي بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة، مثبتًا أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة، دون سند قانوني، ثم انصرف من مقر النقابة.

وبناءً عليه، استكملت لجنة التحقيقات إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وطبقًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة.

واختتم البيان: ويهيب طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، بكافة الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والالتزام بمعايير الشفافية وميثاق الشرف الإعلامي، والابتعاد عن نشر أو تداول أخبار غير صحيحة، لما لذلك من تأثير سلبي على مصالح النقابة وأعضائها.

كما تؤكد النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتعمد نشر أو ترويج معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة.

وكان الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، نفى ما تم تداوله بشأن إحالته إلى مجلس التأديب، مؤكدًا أنه لم تُوجَّه إليه أي اتهامات، ولم يتم استدعاؤه أو خضوعه لأي تحقيق من الأساس.

وقال عبد الباقي في بيان له: إن آخر تصريحاته أمام الصحفيين ووسائل الإعلام تضمنت إعلانه التقدم بطعن على القرار الإداري الخاص بتحويله للتحقيق، مشيرًا إلى أن الطعن قُدم إلى المستشار المختص، والذي قرر بعد الاطلاع عليه إيقاف إجراءات التحقيق لحين البت في الطعن المقدم، موضحًا أن القضاء الإداري لم يصدر قراره حتى الآن.

وأضاف أنه فوجئ بما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إحالته إلى مجلس تأديب، متسائلًا عن كيفية اتخاذ مثل هذا الإجراء دون توجيه اتهامات رسمية أو بدء تحقيق، قائلًا: لا أعلم ما الذي يحدث حتى الآن.

وأكد عبد الباقي مجددًا عدم وجود أي تحقيقات بحقه، معتبرًا أن ما يجري يشير إلى وجود نية مبيتة للإطاحة به، على حد تعبيره، موضحًا أن الأمر لم يكن وليد اللحظة بل جرى التخطيط له منذ فترة، مؤكدًا ثقته في أن الحق والعدل سينتصران، وأن الله سيُظهر الحقيقة كاملة.

ووجّه وكيل أول نقابة الموسيقيين رسالة إلى الجمعية العمومية، أكد خلالها أن حلمي عبد الباقي الذي حظي بثقة الأعضاء وانتُخب بأغلبية ساحقة لدورتين متتاليتين لم يتغير ولم يخن العهد أمام الله وأمام الجمعية العمومية، مشددًا على أنه لم يمد يده إلى أي أموال غير مشروعة منذ انضمامه للنقابة، داعيًا الشرفاء إلى التمسك بالحقيقة، وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقه.

