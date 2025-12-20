القومي للمسرح يطلق الدورة الأولى لمسابقة زكريا الحجاوي للفنون الشعبية

18 حجم الخط

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر.

مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية

تُقام المسابقة بإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة.

وأشار حسان إلى أن المسابقة تمثل دعوة مفتوحة لإعادة قراءة تراثنا بعين علمية مبدعة تستلهم من التاريخ وتخاطب الحاضر وتبني للمستقبل.

وتتناول المسابقة في دورتها الأولى موضوع "ثقافة قدماء المصريين وتأثيراتها على الفنون الشعبية المصرية المعاصرة"، حيث يُنتظر من الباحثين تقديم دراسات علمية مكتوبة باللغة العربية، لم يسبق نشرها أو فوزها في مسابقات أخرى، على ألا يتجاوز البحث ستين صفحة من القطع A4 بخط Times New Roman Bold 14، مع الالتزام بالمنهج العلمي في التناول، ويُسمح لكل متسابق بالتقدم ببحث واحد فقط.

وتُستقبل الأبحاث المشاركة خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر 2025 وحتى الخامس عشر من فبراير 2026، على أن تُعلن النتائج في احتفالية "اليوم المصري للفن الشعبي" التي تُقام في الثامن عشر من مارس 2026، ويمكن للمتسابقين التقديم إلكترونيًا من خلال استمارة المشاركة المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز، مع إرسال نسخة من البحث بصيغة Word وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي إلى البريد الإلكتروني centerdrama2023@gmail.com، وفي حال تعذر الإرسال الإلكتروني يمكن تسليم الأعمال بمقر المركز بالزمالك خلال أيام العمل الرسمية، على أن تُرفق نسخة إلكترونية من البحث.

جوائز مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية

تُمنح ثلاث جوائز مالية للأبحاث الفائزة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على عشرة آلاف جنيه، والثاني على ثمانية آلاف جنيه، والثالث على ستة آلاف جنيه.

كما سيتم نشر الأبحاث الفائزة في إصدار خاص يصدر عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتنظيم احتفالية لتكريم الفائزين وتسليم الجوائز في أجواء تليق بقيمة التراث الشعبي المصري وأهمية البحث العلمي في صونه وتطويره.

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وفي هذا السياق، قال المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: بأن المسابقة تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية، وتهدف إلى تحفيز العقول الشابة على الغوص في أعماق التراث المصري، واستكشاف الروابط الخفية بين حضارة الأجداد والممارسات الثقافية المعاصرة، مؤكدًا أن الفنون الشعبية ليست مجرد ماضٍ يُروى، بل هي طاقة حية قادرة على تجديد الوجدان المصري وتشكيل وعي ثقافي يستند إلى الجذور ويصنع المستقبل.

