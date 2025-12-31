انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما

18 حجم الخط

قال أحد أفراد الفريق القانوني الذي يمثل ميل جيبسون، نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار، إن جيبسون وروزاليند روس انفصلا بعد مرور تسع سنوات على ارتباطهما.

وكانت مجلة "بيبول"، أول من كشف، الثلاثاء، في بيان، أن جيبسون وروس، انفصلا منذ عام تقريبًا، لكنهما اختارا عدم الكشف عن ذلك قبل الآن.



وقال جيبسون وروس، اللذان بدأت علاقتهما في عام 2014، إنهما يعتزمان مواصلة رعاية ابنهما لارس (8 سنوات) بشكل مشترك.

وكتبا في البيان: "رغم أنه من المؤسف أن ننهي هذا الفصل من حياتنا، فإننا محظوظان بابن جميل وسنظل أفضل أبوين له قدر الإمكان".

ولم يتزوج جيبسون (69 عامًا) وروز (35 عامًا)، وهي مخرجة سينمائية ومؤدية سابقة لعروض الجمباز على ظهور الخيل.

وأنجب النجم السينمائي ابنة وستة أبناء من روبين مور، التي كانت زوجته بين عامي 1980 و2011.

ولدى بطل أفلام (ماد ماكس) "ماكس المجنون" وسلسلة أفلام (ليثال ويبون) "سلاح قاتل" ابنة تبلغ من العمر 16 عامًا من مؤلفة الأغاني أوكسانا جريجوريفا.

جيبسون ممثل ومخرج ومنتج يشتهر في هوليوود بأفلام الحركة والإثارة بأعمال مثل (ذا باتريوت) "الوطني" و(بلود فاذر) "أب بصلة الدم" و(هاكسو ريدج) و(بريف هارت) "القلب الشجاع" الذي فاز عام 1996 بجائزة أوسكار أفضل فيلم وفاز جيبسون عنه بجائزة أفضل مخرج.

