لحظة بكاء عمرو مصطفى بسبب حالته الصحية (فيديو)

عمرو مصطفى، روى الفنان عمرو مصطفى، تفاصيل علاقته بزميله الفنان عمرو دياب، قائلا: "عمرو دياب أكتر واحد صبر عليا، وتحملني من كثرة ما فعلته معه من مواقف سخرية".


وعن حكاية الحزام الخاص بالفنان عمرو دياب، رد عمرو مصطفى، على سؤال الإعلامية إسعاد يونس، قائلا: "كنت بزغزغه".
وبكى الفنان عمرو مصطفى أثناء حديثه عن حالته الصحية، مؤكدا أن أغنية خطفوني، تم طرحها فى السوق، بعد انتهاء رحلة علاجه. 


ويقدم الفنان عمرو مصطفى عددا من أغانيه، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، والمقرر إذاعة الحلقة يومي الأحد والإثنين القادم فى تمام الساعة العاشرة مساء.
 

عمرو مصطفى: أنا متعلمتش موسيقى


ومن ناحية أخرى، سبق وكشف عمرو مصطفى، في لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش، عن عدم دراسته للموسيقى، بالرغم من كونه واحد من أنجح الملحنين بالوطن العربي، قائلًا: أنا مش دارس موسيقى، ومعرفش السلم الموسيقي ولا النوتات ولا المقامات الموسيقية ولا الهوا، اللي بيشغلني مشاعري، واللي يعرف تشغله مشاعره يوريني، وأنا مبسوط ومش عايز أتعلم، واللي يعرف يعمل زيي يعمل.

وأوضح عمرو مصطفى، أنه كان السبب الرئيسي في عمل عدد من أشهر الموزعين مع الهضبة عمرو دياب، قائلًا: أنا وعمرو دياب من أول ما دخلنا المزيكا ناقر ونقير، ولما بقوله يمين من قلبي والله ويعمل هو حاجة تانية، هو دماغه كده، ومعظم الموزعين اللي تعاونوا مع عمرو دياب كنت أنا سبب في وجودهم معاه.

