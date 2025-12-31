الأربعاء 31 ديسمبر 2025
وزير الثقافة يعلن التعاون مع المتحدة لإنتاج محتوى عن رموز مصر

أحمد هنو وزير الثقافة
أحمد هنو وزير الثقافة وطارق نور رئيس الشركة المتحدة
ثمَّنَ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرارَ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة طارق نور، بشأن عدم متابعة أو نشر أي تغطيات إعلامية تتعلق بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية لـ الإعلام المصري في دعم الذوق العام وإعلاء قيم العمل الجاد والموهبة الحقيقية.

إنتاج أعمال عم رموز مصر الفكرية والفنية

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة بصدد التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج محتوى نوعي يُوثِّق رموز مصر الفكرية والفنية والثقافية، والنماذج المُلهمة والمتميزة في مختلف المجالات، بما يسهم في تقديم قدوات إيجابية وحقيقية للشباب، وترسيخ صورة مُشرِّفة للمبدعين والشخصيات المؤثرة في بناء المجتمع، مؤكدًا أن الثقافة والإعلام شريكان أساسيان في دعم الوعي العام والحفاظ على منظومة القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

مشاهير السوشيال ميديا 

وكانت الصحف والمواقع التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عدم تغطية أي نشاط أو فعالية أو مناسبة اجتماعية تخص من يُطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا و«التيك توك»، انطلاقًا من الإيمان بأن رسالة الصحافة أسمى من ملاحقة محاولات صناعة الضجيج وجذب الانتباه دون مضمون أو قيمة حقيقية.

