الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية "الأمم الإفريقية" استنادا إلى الأكواد الإعلامية والحس الوطني

رئيس لجنة ضبط أداء
رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، فيتو
18 حجم الخط

ناشدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جميع الزملاء الإعلاميين والصحفيين بأن يكون تناولهم لمشاركة المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية، استنادًا على الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، ونابعًا من الحس الوطني لهم.

تقديم الدعم الإعلامي الذي يهيئ الأجواء للأداء 

وقالت اللجنة إنها تثق في أن الزملاء الإعلاميين والصحفيين، حريصون على تقديم الدعم الإعلامي الذي يهيئ الأجواء للأداء من دون الانزلاق إلى الانتماءات والألوان لأندية محلية، وعدم تأليب الرأي العام لصالح أندية أو نجوم بعينهم وتوجهات فردية على حساب المنتخب الوطني.

وتتابع اللجنة عن كثب أداء الزملاء وهي على ثقة أن حرية النقد الموضوعي المكفولة ستكون دافعًا للمنتخب الوطني للإجادة.

وتتمنى اللجنة أن يكون التعاون على أعلى مستوى ليبقى الإعلام المصري نموذجًا في الأداء الوطني وألا يخرج عن الأكواد والضوابط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الأمم الأفريقية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والقنوات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية (صور)

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads