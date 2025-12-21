لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي: تغطية "الأمم الإفريقية" استنادا إلى الأكواد الإعلامية والحس الوطني

18 حجم الخط

ناشدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جميع الزملاء الإعلاميين والصحفيين بأن يكون تناولهم لمشاركة المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية، استنادًا على الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، ونابعًا من الحس الوطني لهم.

تقديم الدعم الإعلامي الذي يهيئ الأجواء للأداء

وقالت اللجنة إنها تثق في أن الزملاء الإعلاميين والصحفيين، حريصون على تقديم الدعم الإعلامي الذي يهيئ الأجواء للأداء من دون الانزلاق إلى الانتماءات والألوان لأندية محلية، وعدم تأليب الرأي العام لصالح أندية أو نجوم بعينهم وتوجهات فردية على حساب المنتخب الوطني.

وتتابع اللجنة عن كثب أداء الزملاء وهي على ثقة أن حرية النقد الموضوعي المكفولة ستكون دافعًا للمنتخب الوطني للإجادة.

وتتمنى اللجنة أن يكون التعاون على أعلى مستوى ليبقى الإعلام المصري نموذجًا في الأداء الوطني وألا يخرج عن الأكواد والضوابط.

