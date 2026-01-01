الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم

المقاولون العرب يدعم
المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم
18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة، السباحة عالية أحمد جلال الدين، بطلة الجمهورية في السباحة لذوي الهمم، وصاحبة المركز الأول في بطولة الألعاب الوطنية للأوليمبياد الخاص، والمؤهلة للمشاركة في بطولة العالم بتشيلي 2027 انطلاقًا من حرص نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على رعاية ودعم ذوي الهمم.

جلسة نائب رئيس نادي المقاولون وبطلة الجمهورية

وعقد نائب رئيس النادي جلسة خاصة مع السباحة، أعرب خلالها عن بالغ فخره بما حققته اللاعبة من إنجازات متميزة، مؤكدًا تقدير مجلس إدارة نادي المقاولون العرب للنماذج المشرفة من أبطال ذوي الهمم، وحرص النادي على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والرياضي لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لمواصلة النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

 

وشهد اللقاء مناقشة إمكانية رعاية اللاعبة وضمها إلى صفوف نادي المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى اكتشاف ودعم المواهب المتميزة، خاصة من ذوي الهمم، وتوفير منظومة متكاملة تساعدهم على التطور والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي المقاولون  للدورة 2025 - 2029 يضم المهندس محسن صلاح رئيسا لمجلس إدارة النادى، والمهندس محمد عادل فتحى نائبا للرئيس، والدكتور أنسى البشوتى أمينا للصندوق، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندسة دينا محمد عادل فتحى، وموسى علي موسى، والمهندس علي عبد الصمد، والمهندس هانى ماهر، والمهندس محمد عبد النبى، أعضاء مجلس إدارة وكل من المهندس سامح علي والمهندس أحمد مرسي أعضاء تحت السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب ذوي الهمم سباحة ذوي الهمم محسن صلاح محمد عادل فتحي نادي المقاولون العرب السباحة عالية أحمد جلال الدين

مواد متعلقة

بعد احتفال قادرون باختلاف، محافظ الدقهلية يحقق رغبة طفل من ذوي الهمم في مقابلته

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من المقاولون العرب

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب يقسو على الأهلي بثلاثية في كأس عاصمة مصر (صور)

الأكثر قراءة

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الرعاية الصحية تعتمد الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2029

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

بيان محمد إبراهيم، أول مولودة في 2026

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وفاركو

الرعاية الصحية: بدء نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية للهيئة في 5 محافظات

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

تفسير رؤيا العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads