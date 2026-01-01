المقاولون العرب يدعم بطلة الجمهورية لسباحة ذوي الهمم

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة، السباحة عالية أحمد جلال الدين، بطلة الجمهورية في السباحة لذوي الهمم، وصاحبة المركز الأول في بطولة الألعاب الوطنية للأوليمبياد الخاص، والمؤهلة للمشاركة في بطولة العالم بتشيلي 2027 انطلاقًا من حرص نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على رعاية ودعم ذوي الهمم.

جلسة نائب رئيس نادي المقاولون وبطلة الجمهورية

وعقد نائب رئيس النادي جلسة خاصة مع السباحة، أعرب خلالها عن بالغ فخره بما حققته اللاعبة من إنجازات متميزة، مؤكدًا تقدير مجلس إدارة نادي المقاولون العرب للنماذج المشرفة من أبطال ذوي الهمم، وحرص النادي على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والرياضي لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لمواصلة النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة إمكانية رعاية اللاعبة وضمها إلى صفوف نادي المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية النادي الهادفة إلى اكتشاف ودعم المواهب المتميزة، خاصة من ذوي الهمم، وتوفير منظومة متكاملة تساعدهم على التطور والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم 2027.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي المقاولون للدورة 2025 - 2029 يضم المهندس محسن صلاح رئيسا لمجلس إدارة النادى، والمهندس محمد عادل فتحى نائبا للرئيس، والدكتور أنسى البشوتى أمينا للصندوق، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندسة دينا محمد عادل فتحى، وموسى علي موسى، والمهندس علي عبد الصمد، والمهندس هانى ماهر، والمهندس محمد عبد النبى، أعضاء مجلس إدارة وكل من المهندس سامح علي والمهندس أحمد مرسي أعضاء تحت السن.

