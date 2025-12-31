تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

18 حجم الخط

تحتفل النجمة أنغام مساء اليوم الأربعاء بالعام الجديد مع الجمهور في السعودية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا، خاصة أن المطربة تحظى بشعبية كبيرة هناك.

حفل أنغام في السعودية

وتعرض حفلة أنغام لايف علي شاشة Mbc 1 وMbc مصر.

القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية

ومن المقرر أن تقدم أنغام ، عدد كبير من أغانيها الشهيرة، بالإضافة إلى أغانى ألبومها الأخير تيجي نسيب.

آخر أغاني أنغام

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات.

أغنية جديدة لانغام

وتستعد أنغام لاستقبال العام الجديد بنشاط فني مكثف، حيث تشير التقارير الفنية الأخيرة إلى تحضيراتها لمفاجأة غنائية لجمهورها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

