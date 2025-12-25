المركز القومي للمسرح يحتفي بذكرى ميلاد صلاح جاهين (صور)

18 حجم الخط

قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء أمس الأربعاء، عرض الحكي والغناء “جاهين.. ضحكة مصر” على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة، احتفاءً بذكرى ميلاد الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين.

احتفالية ذكرى ميلاد صلاح جاهين

شهد العرض حضورًا جماهيريًا لافتًا، إلى جانب كوكبة من الفنانين والإعلاميين، من بينهم: الفنان القدير سامح مجاهد مدير عام فرقة مسرح الغد، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنانة إيناس نور مدير عام المسرح القومي للأطفال، والفنانة القديرة وفاء الحكيم، وغيرهم.

المخرج عادل حسان

وقال المخرج عادل حسان إن العرض يأتي ضمن جهود المركز لإحياء ذكرى أعلام الفن المصري وتسليط الضوء على إسهاماتهم الخالدة، مشيرًا إلى أن صلاح جاهين يمثل نموذجًا للمبدع الشامل الذي ترك بصمة لا تُمحى في الوجدان الثقافي المصري، وأن الإقبال الجماهيري الذي شهده العمل يعكس استمرار تأثيره وقدرته على مخاطبة مختلف الأجيال.

المركز القومي للمسرح يحتفي بذكرى ميلاد صلاح جاهين

عرض جاهين ضحكة مصر

العمل كتبه المؤلف محمد مخيمر وأخرجه الفنان محمد مرسي، وشارك في الأداء والحكي الفنانون: هبة سامي، خالد محروس، محمود الزيات، ومصطفى عبد الفتاح، حيث قدموا قراءة فنية وإنسانية لتجربة جاهين الإبداعية، جمعت بين الشعر والغناء والحكي المسرحي، واستعرضت محطات بارزة من مسيرته، في مزيج من البهجة والتأمل.

وتضمن العرض مجموعة من الأغنيات الشهيرة التي كتبها صلاح جاهين، وقام بالغناء (أحمد محسن، هند عمر، أنغام مصطفى)، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إشراف د. رانيا عمر، وقيادة المايسترو د. أحمد ماهر.

