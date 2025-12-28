الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انضمام مادس ميكلسن لطاقم عمل فيلم What Happens at Night

تصوير فيلم WHAT HAPPENS
تصوير فيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT، فيتو
18 حجم الخط

انضم الممثل مادس ميكلسن، رسميل لطاقم عمل فيلم What Happens at Nightالمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

بوستر تشويقي لفيلم مارتن سكورسيزي WHAT HAPPENS AT NIGHT

طرح المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، أول بوستر تشويقي لفيلمه المرتقب WHAT HAPPENS AT NIGHT.

وتصدر البوستر كلا من بطلي الفيلم ليوناردو دي كابريو، وجينفر لورانس، وأسفل اسميهما في البوستر، كشف مارتن، أن الفيلم سينتمي لنوعية أفلام الرعب.

Image

بدء تصوير فيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT يناير 2026

أعلن المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، عن موعد بدء تصوير فيلمه الجديد WHAT HAPPENS AT NIGHT، والذي يلعب بطولته كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والممثلة جينيفر لورانس.

 

وأوضح مارتن في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من معظم التحضيرات الخاصة بفيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الفعلي للفيلم  خلال شهر يناير 2026. 

نصيحة مارتن سكورسيزي لـ ليوناردو دي كابريو قبل تصوير فيلمهما الجديد

كشف الممثل ليوناردو دي كابريو، أن المخرج مارتن سكورسيزي، نصحه بإعادة مشاهدة فيلم هيتشكوك الشهير VERTIGO، استعدادًا لتصوير فيلمهما الجديد WHAT HAPPENS AT NIGHT.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية،: "أعمل على فيلم جديد، يكون فيه VERTIGO مرجعًا، هل هي شبح أم ليست شبحًا؟ هل هي موجودة أو لا".

أعلن رسميا اختيار المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والنجمة جينيفر لورانس، لتجسيد دور البطولة في فيلمه الجديد، الذي يعمل على تحضيره حالا.

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، مقتبس من رواية WHAT HAPPENS AT NIGHT، والتي تدور أحداثها حول زوجين أمريكيين، يسافران إلى بلدة أوروبية صغيرة، حيث يواجهان مجموعة من الشخصيات الغامضة وتجعلهم يواجهون حقيقة انفسهم.

نتفليكس وآبل وأمازون ووارنر برذرز يتنافسون على حقوق توزيع فيلم مارتن سكورسيزي

وتتنافس كل من شركات نتفليكس، وآبل، وأمازون، ووارنر برذرز، على حقوق توزيع فيلم الجريمة الجديد للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والذي سيضم نخبة من النجوم.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تفوز إحدى منصات البث الكبرى بالمزايدة، حيث يُرجح أن يكون العرض الأعلى من نصيب أحد خدمات البث.

ليوناردو دي كابريو: مارتن سكورسيزي كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم

كشف  الممثل ليوناردو دي كابريو، عن رغبته في العمل دائما مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: “العمل الدائم مع مارتن سكورسيزي هبةٌ عظيمة، إنه كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

WHAT HAPPENS AT NIGHT فيلم WHAT HAPPENS AT NIGHT تصوير What Happens at Night

مواد متعلقة

الأخوان روسو يكشفان سبب عودة شخصية ستيف روجرز لعالم مارفل

تايلور سويفت تصور فيديو كليب أغنية Opalite بميزانية مليون جنيه إسترليني

الأكثر قراءة

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل السودان لمواجهة غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر (صور)

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

كأس مصر، الزمالك يواصل تقدمه على بلدية المحلة بعد مرور 60 دقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وراحة البال

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads