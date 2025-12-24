ردود فعل واسعة حول إعلان إذاعة القرآن الكريم بدء جمع مسند الإمام الليث

18 حجم الخط

بثت القناة الأولى بالتليفزيون المصري لقاء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في صالون ماسبيرو الثقافي أمس الثلاثاء.

وقد حظي إعلان الهيئة الوطنية للإعلام بدء إذاعة القرآن الكريم جمع مسند الإمام الليث باهتمام واسع.

وكان وسم #مسند_الإمام_الليث قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا على منصة X (تويتر سابقًا) في مصر، وذلك عقب إعلان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من صالون ماسبيرو الثقافي، بدء العمل على إطلاق مسند الإمام الليث لأول مرة في تاريخ علم الحديث.

جمع مسند الإمام الليث

وقد جاء الإعلان خلال استضافة الصالون لـ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في محاضرة بعنوان: «الإسلام والعالم.. حالة العلم في القرن الحادي والعشرين».

وأكد المسلماني أن إذاعة القرآن الكريم، بالتعاون مع وزارة الأوقاف وباحثين متخصصين من داخل وخارج ماسبيرو، تعمل على جمع أحاديث إمام أهل مصر الليث بن سعد في كتاب واحد، مشيرًا إلى ما ذكره الدكتور عبد الله شحاتة من أن الليث روى 916 حديثًا في كتب السنة، وأن جمعها في كتاب واحد يعد تصحيحًا لمسار تاريخي طال انتظاره.

واختتم المسلماني بالتذكير بكلمة الإمام الشافعي: «الليث أفقه من مالك، لولا أن أهله ضيعوه»، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاستعادة علم الإمام الليث ومكانته المستحقة.

وقد جاءت تعليقات العديد من المشاركين في تريند إكس مرحبة وداعمة للمشروع، حيث كتب معلقون: مشروع مسند الإمام الليث مشروع إنقاذ علمي قبل أن يكون احتفالًا تاريخيًا.. مصر تستعيد دورها الطبيعي في قيادة الفكر الإسلامي.. خطوة يستفيد منها طلاب العلم والباحثون لسنوات طويلة.. ماسبيرو يعيد تعريف دور الإعلام الوطني.. ماسبيرو في طريقه الصحيح بخطوات ثابتة.. إنصاف إمام كبير تأخر كثيرًا.. جمع أحاديث الإمام الليث تصحيح لمسار تاريخي مهم، وهو أمر يعيد لماسبيرو احترامه ومكانته.

قرار ذكي في توقيت مهم جدا؛ فالليث كان رمزا للعقل المصري في الفقه الإسلامي، وكان يرفض التشدد ويكره التعصب للمذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.