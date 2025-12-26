أخبار الفن اليوم: محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدي.. عمرو مصطفي يبكي علي الهواء. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها الأتي:

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفي، كواليس الصلح بينه وبين الهضبة عمرو دياب، بعد فترة انقطاع بينهما ليست قصيرة، مؤكدا أنه اكتشف حبه له بشكل كبير بعد فترة مرضه، ويعتبره شقيقه الأكبر.

وأضاف مصطفى خلال لقائه مع معتز الدمرداش في برنامج صيفي: هو لما كتب لي بوست في أزمة مرضي الموضوع انتهى وكأن مفيش حاجة حصلت، لما هو كان بيغني كنت أنا نفسي أغني فهو لما عمل كده كأني أنا اللي غنيت.

وتابع المطرب والملحن عمرو مصطفى تصريحاته، مؤكدًا أنه قدّم لعمرو دياب خلاصة مشواره الفني، قائلًا: أنا أديت عمرو دياب كل حياتي، وكل ما أقدّمه من ألحان مميزة كانت تذهب إليه مباشرة

تواصل النجمة منة شلبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد تحت الحصار، ويشاركها البطولة إياد نصار، والعمل يسلط الضوء على جانب من معاناة الشعب الفلسطيني من أفعال إجرامية على يد جيش الاحتلال وهو من إخراج بيتر ميمي.

وكشفت شبكة dmc عن مجموعة صور من كواليس مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار وكشفت عن بعض المشاهد المؤلمة التي تعكس معاناة غزة.

تواصل الفنانة هند صبري تصوير أحدث مسلسلاتها “مناعة”المقرر عرضه في رمضان 2026 ويشاركها البطولة الفنان أحمد خالد صالح.

وكشف شبكة قنوات CBC عن مجموعة صور من كواليس مسلسل هند صبري الجديد مناعة، والتي كشفت عن مجموعة مشاهد جمعتها بالفنان أحمد خالد صالح.

نشر النجم أحمد العوضي صورة من كواليس مسلسله الجديد علي كلاي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث أنه يظهر في شخصية ملاكم.

تألق المطرب محمد فؤاد في الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه مساء أمس بـ العاصمة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحماس مع فقرات الحفل، وأغانيه المميزة، في أجواء فنية استثنائية.

وخلال الحفل، فاجأ “محمد فؤاد” جمهوره بتقديم أغنية جديدة لأول مرة، حملت اسم “حاجات وحاجات”، أشعلت حماس الحضور الذين تفاعلوا معها بشكل لافت، حيث قال في الأغنية: «أنا كل ما أخش بيتنا لوحدي وأطفي النور، ألاقي صورتها مالية الأوضة والمرايات، قالولي معمولك عمل جابولي بخور وبخرتلها، ظهرتلي في حاجات وحاجات»، وهو ما قوبل بتصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.

غادر الفنان الكبير محمود حميدة المستشفى خلال الساعات الماضية، بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، حيث سمح له الفريق الطبي بالخروج والعودة إلى منزله لاستكمال فترة الراحة والنقاهة، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية ومتابعة دقيقة خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان أن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا، وأن الأطباء أوصوا بعدم القلق، مشددين على أن ما تعرض له لم يستدعِ تدخلات طبية معقدة، بل جاء في إطار إجراءات احترازية للاطمئنان الكامل على حالته.

مع اقتراب رنين أجراس السنة الجديدة، وفي ظل الاستعدادات المكثفة لانطلاق ماراثون حفلات "رأس السنة" حذرت نقابة المهن الموسيقية جميع المطربين والفرق الموسيقية ومنظمي الحفلات من المخالفات.

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن هناك حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة لضمان الالتزام باللوائح الفنية والقانونية المعمول بها.

فجر المطرب والملحن عمرو مصطفى مفاجأة لجمهوره، مؤكدًا أنه لم يدرس التلحين مطلقًا ولا يجيد قراءة النوتة الموسيقية، وأن جميع الألحان التي قدمها جاءت من مشاعره الشخصية دون أي تعليم رسمي.

وتحدث عمرو مصطفى خلال لقائه مع معتز الدمرادش في برنامج "ضيفي"، عن كواليس تحضيره لأغنية "خليك فاكرني" التي قدمها الفنان عمرو دياب، موضحًا أنه لحن الأغنية بالكامل دون استخدام أي آلة موسيقية.

