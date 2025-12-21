توقيع كتاب "وجوه شعبية مصرية" بمتحف المركز القومي للمسرح (صور)

18 حجم الخط

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، حفل توقيع كتاب “وجوه شعبية مصرية” للدكتورة ولاء محمد، وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وذلك مساء اليوم الأحد بمقر المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

حفل توقيع كتاب وجوه شعبية مصرية

يأتي إصدار هذا الكتاب في نسخته الإلكترونية ضمن جهود المركز في التوثيق البصري والثقافي للوجوه المصرية الشعبية، حيث استعرضت د. ولاء محمد، خلال الحفل تجربتها في توظيف دراستها للتصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون التطبيقية في صياغة عمل يجمع بين الحس الفني والرؤية الأنثروبولوجية، مقدمة بانوراما بصرية لمجتمعات مصرية متنوعة، تعكس مشاعرها وبيئاتها وثقافاتها.

وشهد الحفل حضور الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنانة وفاء الحكيم، والفنان محمد فرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية، إلى جانب نخبة من المهتمين والباحثين في مجال الفنون الشعبية.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وفي سياق آخر كان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قد أعلن عن انطلاق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية، والتي تهدف إلى دعم الباحثين في مجال الفنون الشعبية وتشجيع الدراسات العلمية الجادة التي تسلط الضوء على الجذور الثقافية للمجتمع المصري وتبرز امتداداتها في الحاضر.

تُقام المسابقة بإشراف الفنان القدير هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، وينفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في سياق إعادة الاعتبار للباحثين في مجال الفنون الشعبية وربط الماضي بالحاضر عبر دراسات علمية تضيء جذورنا الثقافية وتُلهم الأجيال الجديدة.

