بفستان أنيق، أنغام تبدع في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية (فيديو)

انطلق منذ قليل حفل النجمة أنغام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة، وذلك بحضور جماهيري كبير ونجوم الموسيقى في مصر.

حفل أنغام في السعودية

وظهرت أنغام في الحفل بفستان أنيق كالأميرات، وقدمت عددا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها: “أنت مين، أكتبلك تعهد” وغيرهما.

وحضر حفل أنغام كل من: “عمرو مصطفى وعزيز الشافعي وخالد تاج الدين ونادر حمدي وبهاء الدين محمد” وغيرهم.

آخر أغاني أنغام

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات.

