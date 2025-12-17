مكتب نتنياهو يستبعد الإعلاميين من رحلة فلوريدا وتحرك عاجل من اتحاد الصحفيين

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
دعا اتحاد الصحفيين في إسرائيل، مكتب رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره منع الصحفيين من مرافقة بنيامين نتنياهو على متن رحلته للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

نتنياهو يتوجه إلى فلوريدا على متن طائرة "وينج اوف زيون"

وأُبلغ الصحفيون الذين يغطون شئون رئيس الوزراء بشكل منتظم، من قبل متحدث باسم مكتب رئيس وزراء الإحتلال الأسبوع الماضي، بأنه لن يسمح لهم بمرافقة نتنياهو على متن طائرة "وينج اوف زيون"، وسيكون عليهم ترتيب سفرهم بشكل مستقل خلال الرحلة المقررة بين 28 ديسمبر و1 يناير. ولم يقدم المتحدث أي تفسير للقرار، كما لم يشر إلى وجود سياسة رسمية أو معتمدة بهذا الشأن.

وأرسل الاتحاد، أمس الثلاثاء، رسالة عبر مستشاره القانوني امير باشا، إلى المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنيا فاراغو، طالب فيها بالتراجع الفوري عن القرار.

طائرة نتنياهو تضم  تضم منطقة مخصصة للصحفيين

وأكدت الرسالة أن طائرة "وينج أوف زيون" تضم منطقة مخصصة للصحفيين جرى تخصيصها باستخدام موارد عامة، مشددة على أن استبعاد الصحفيين من الرحلة يشكل قرارا غير معقول وتعسفيا، ويقوض بشكل خطير حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي تغطية مستقلة لانشطة رئيس الوزراء، وذلك بحسب بيان صحفي أصدره الاتحاد وارفق بالرسالة.

الأضرار بالمبادئ الديمقراطية الأساسية وحرية الصحافة

وأشارت الرسالة الموجهة إلى مكتب رئيس الوزراء أيضا إلى عدم وجود سياسة رسمية أو منظمة تحكم مشاركة الصحفيين في الرحلات الرسمية، معتبرة أن هذا الواقع يسمح باتخاذ قرارات ظرفية من شأنها الإضرار بالمبادئ الديمقراطية الأساسية وحرية الصحافة.

ويعد هذا القرار الزيارة الثانية على التوالي إلى الولايات المتحدة التي يستبعد فيها نتنياهو الصحفيين من مرافقة الرحلة الرسمية على متن طائرة الدولة "وينغ اوف زيون". وخلال زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، قال مكتبه إنه لن يصطحب الصحفيين على متن الطائرة بسبب ترتيبات تقنية تتعلق بالمقاعد والأمن.

