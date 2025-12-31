وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما

18 حجم الخط

توفي الممثل الأمريكي إيزايا ويتلوك جونيور، أحد أبرز نجوم مسلسل The Wire، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة في التلفزيون والسينما، وفق ما أعلنه مدير أعماله برايان ليبمان.

وفاة الممثل الأمريكي إيزايا ويتلوك جونيور

وأكد ليبمان خبر الوفاة في منشور عبر حسابه على "إنستجرام"، واصفًا النجم الراحل بأنه "ممثل بارع وإنسان أروع"، مشيرًا إلى أن ويتلوك توفي بسلام بعد معاناة قصيرة مع المرض. وقال في نعيه: "من عرفه أحبه.. قلوبنا مفجوعة وسنفتقده بشدة".



وُلد ويتلوك في مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا في 14 سبتمبر 1954، وبدأ مسيرته التلفزيونية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ظهر عام 1987 في إحدى حلقات مسلسل Cagney & Lacey، قبل أن تتوالى مشاركاته في أعمال بارزة.

ويُعد دوره في مسلسل The Wire من أبرز محطات مسيرته، إذ جسّد شخصية السيناتور الفاسد كلاي ديفيس، التي لاقت شهرة واسعة بفضل أدائه اللافت وعبارته الشهيرة التي أصبحت علامة مميزة له.

وذكرت مجلة Variety أن ويتلوك قال لاحقًا إن المعجبين كانوا يطلبون منه ترديد تلك العبارة بشكل متكرر في الأماكن العامة.



وشارك ويتلوك في عدد من أفلام المخرج سبايك لي، من بينها Da 5 Bloods، وShe Hate Me، وChi-Raq، وBlacKkKlansman، كما ظهر في أفلام أخرى مثل Goodfellas، وPieces of April، وCocaine Bear.

وفي التلفزيون، شملت أعماله أيضا مشاركته في مسلسل Veep. ونعته شركة Liebman Entertainment بوصفه "فردًا من العائلة"، مؤكدة أن حضوره وشغفه بالحياة سيبقيان راسخين في ذاكرة جمهوره، وأن إرثه الفني سيظل حاضرا على الشاشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.