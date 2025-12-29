الإثنين 29 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

حصاد التنمية الثقافية، 11 ألف كتاب لدعم مكتبات مصر ومشاركة 22 ألف مبدع في مهرجانات وورش تدريبية

المعماري حمدي السطوحي،
المعماري حمدي السطوحي، فيتو
حصاد 2025، حقق صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي سطوحي، نشاطًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا، حيث نفذ نحو 1355 نشاطًا في عام 2025، تنقسم بين الورش والعروض الفنية والتراثية والثقافية المختلفة.

أمسيات شعرية وعروض مسرحية لأكثر من 24 ألف شخص 

ففي مجال بناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية، نفذ الصندوق 323 فعالية استفاد منها 24,436 مستفيدًا، ركّزت على ترسيخ الهوية المصرية من خلال ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وعروض مسرحية وتراثية.

وضمن برامج رعاية الموهوبين وتنمية القدرات، نفذ الصندوق 545 نشاطًا استفاد منها 22,945 شخصًا، وأسفر ذلك عن اكتشاف 50 موهوبًا جديدًا، إلى جانب مشاركة أكثر من 22 ألف مبدع في مهرجانات وورش تدريبية. 

11 ألف كتاب لمكتبات مصر المختلفة

وفي جهود دعم المكتبات، زوّد الصندوق المكتبات بـ 11,791 كتابًا، إلى جانب تنظيم معارض كتب ضمّت 7,558 إصدارًا، بما ساهم في إتاحة المعرفة وتعزيز الوصول العادل للمنتج الثقافي. 

أما الريادة الثقافية وصون التراث، نفذ الصندوق 204 أنشطة لحماية التراث المادي وغير المادي، استفاد منها أكثر من 31 ألف شخص، وشملت عروضًا تراثية وبرامج للحفاظ على الفنون الشعبية، إلى جانب أنشطة داعمة للسياحة الثقافية استقطبت نحو 12 ألف مستفيد. 

وفي مجال دعم الصناعات الثقافية والحرف التراثية، نفذ الصندوق 198 نشاطًا استفاد منها 17,725 مستفيدًا، وساهم في إنتاج 111 عرضًا مسرحيًا إلى جانب عروض سينمائية ودرامية.

