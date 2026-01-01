بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

18 حجم الخط

الطقس، نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان، بشأن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 2026.

وقالت: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت أن السحب العالية والمتوسطة تظهر على مناطق متفرقة من غرب البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الأجواء الآن شديدة البرودة على أغلب الأنحاء ودرجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 14 درجة.

كما كشفت عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار وشدتها، مؤكدة أن هناك فرصًا لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



كما أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن مع أول أيام العام الجديد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

