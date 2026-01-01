الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

الطقس، نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان، بشأن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس أول أيام العام الجديد 2026.

وقالت: "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

وأوضحت أن  السحب العالية والمتوسطة تظهر على مناطق متفرقة من غرب البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الأجواء الآن شديدة البرودة على أغلب الأنحاء ودرجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 14 درجة.

كما كشفت عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار وشدتها، مؤكدة أن هناك فرصًا لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

 
كما أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس بالتزامن مع أول أيام العام الجديد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم خريطة سقوط الامطار الأقمار الصناعية

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2026

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، تحذير من الملاحة بسواحل البحر المتوسط

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار في أول أيام 2026

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة ونشاط للرياح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد تحذر من تغييرات في طقس رأس السنة، رياح وأتربة تضرب هذه المناطق، أمطار خفيفة تشتد ليلا، شبورة كثيفة تستمر ساعات

الأكثر قراءة

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

بشاير العام الجديد، سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة سهلة وبسيطة لتفريز القلقاس

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

انفجار مروع في الناصرة شمالي إسرائيل ووقوع إصابات (فيديو)

قانون المشروعات الصغيرة، مخالفات تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة الكاميرون وجنوب إفريقيا في ثمن نهائي الكان

اختتام فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالإسماعيلية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads