تطورات الحالة الصحية للنجم الكوري آهن سونج كي بعد نقله إلى العناية المركزة

أصدرت وكالة “Artist Company”، المسئولة عن إدارة أعمال الممثل الكوري الجنوبي القدير آهن سونج كي، بيانا رسميا يوضح مستجدات حالته الصحية عقب تقارير عن تعرضه لأزمة طارئة استدعت تدخلا طبيا عاجلا.

نقل الممثل آهن سونج كي

وفقا لما تم تداوله اليوم الأربعاء 31 ديسمبر، فقد تعرض الفنان آهن سونج كي لوعكة مفاجئة في منزله يوم 30 ديسمبر حوالي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت كوريا الجنوبية، وأشارت التقارير إلى أن الفنان سقط مغشيا عليه أثناء تناوله الطعام نتيجة انسداد في مجرى التنفس، مما أدى إلى دخوله في حالة توقف عضلة القلب، وقد خضع لعملية إنعاش قلبي رئوي فورية قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات القريبة، ليتم نقله لاحقا إلى وحدة العناية المركزة حيث يتلقى علاج مكثفا تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

بيان الوكالة الرسمية

وفي ردها على هذه التقارير، أكدت الوكالة في بيانها أن الفنان يتلقى الرعاية اللازمة حاليًا، وجاء في البيان: "لقد نُقل آهن سونج كي إلى المستشفى إثر تدهور مفاجئ في صحته، وهو حاليا تحت المراقبة الطبية المستمرة، ويقوم الفريق الطبي حاليا بتحديد حالته الدقيقة وخطة العلاج المتوقعة له".

كما ناشدت الوكالة الجميع بضرورة وضع سلامة الفنان وعائلته في المقام الأول واحترام خصوصيتهم، مؤكدة التزامها بمشاركة أي تحديثات رسمية فور صدورها.

يُذكر أن النجم آهن سونج كي كان قد أوقف كافة أنشطته الفنية والمهنية في عام 2019، وذلك بعد تشخيصه بمرض سرطان الدم، ليدخل بعدها في رحلة علاجية طويلة.

