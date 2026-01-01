الخميس 01 يناير 2026
تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة محل تجاري في حدائق القبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس سيدتين متهمتين بسرقة محل تجاري بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سيدتين بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من أحد المحال التجارية بالقاهرة.

سرقة سيدة داخل محل فى حدائق القبة

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم؛ بقيام سيدتين بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى حال تواجدها بالمحل ملكها الكائن بدائرة القسم.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (لإحداهما معلومات جنائية - مقيمتان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) وبحوزتهما المبلغ المالى المُبلغ بسرقته، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
 

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 
 

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة 


1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

