سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 1 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 8.5 جنيه و12 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

