عروض متنوعة للبيت الفني للمسرح احتفالا برأس السنة وأعياد الميلاد

أطلق البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجًا حافلًا بعروض مسرحية متنوعة تضيء خشبات المسارح بالقاهرة والإسكندرية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

عروض بيت المسرح

تستهدف هذه العروض كافة شرائح المجتمع، حيث تمزج بين الأعمال الكلاسيكية الخالدة، والكوميديا الاجتماعية، وعروض الأطفال، بأسعار تذاكر رمزية تتيح للجمهور الاستمتاع بالفن الراقي.

فرقة المسرح القومي

العرض المسرحي “الملك لير” من إنتاج الفرقة بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو من روائع الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، بترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

ويُعرض أيام الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساءً، وأيام السبت والأحد في تمام الثامنة مساءً، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بأسعار التذاكر ٦٠، ٨٠، ١١٠ جنيهات.

فرقة مسرح الإسكندرية

العرض المسرحي “آخر جولة” من إنتاج فرقة الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، ضمن مبادرة «100 ليلة عرض»، من كتابة وإخراج إبراهيم حسن.

ويفتتح العرض يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر، ولمدة عشرة ليالٍ، ويُعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية، بأسعار التذاكر ٥٧، ١٠٧ جنيهات.

فرقة المسرح الحديث (مسرح السلام)

العرض المسرحي “سجن النسا” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، ويُعرض يومي الخميس والجمعة الموافق 1 و2 يناير، في تمام التاسعة مساءً على خشبة المسرح الكبير بمسرح السلام بشارع القصر العيني. العرض من تأليف الكاتبة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، وتبدأ أسعار التذاكر من ٥٧ إلى ١٠٧ جنيهات.

فرقة مسرح الطليعة

العرض المسرحي "كارمن" من إنتاج فرقة الطليعة بقيادة المخرج سامح بسيوني، وإخراج ناصر عبد المنعم.

ويُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام التاسعة مساءً على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، بسعر تذكرة ٤٢ جنيهًا.

فرقة المسرح الكوميدي

العرض المسرحي “العيال فهمت” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وتأليف طارق علي وأحمد الملواني، وإخراج شادي سرور.

ويُعرض العمل خلال ليالي رأس السنة أيام الأربعاء في تمام السابعة مساءً، والجمعة والسبت والأحد في تمام الثامنة مساءً على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، ويستمر عرضه حتى عيد الميلاد المجيد، بأسعار التذاكر ٨٢، ١٠٧ جنيهات.

فرقة مسرح الغد

العرض المسرحي “حفلة كاتشب” من إنتاج فرقة الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، في إطار مشروع مدرسة العصفوري.

العرض من تأليف محمد زناتي وإخراج أحمد صبري، ويُعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام السابعة مساءً على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، بأسعار التذاكر ٤٢ جنيهًا.

فرقة القاهرة للعرائس

العرض المسرحي “ذات والرداء الأحمر” من إنتاج الفرقة بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ليلة رأس السنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة في الساعة السادسة والنصف مساءً، الأداء الصوتي: إسعاد يونس وهالة فاخر، تأليف وأشعار وليد كمال، إخراج نادية الشويخ، بسعر التذكرة ٤٢ جنيهًا.

فرقة المسرح القومي للأطفال

العرض المسرحي “نور في عالم البحور” من إنتاج الفرقة بقيادة الفنانة إيناس نور، من تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي.

ويُعرض ليلة رأس السنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة مساءً على خشبة المسرح القومي للأطفال بوسط البلد، بأسعار التذاكر ٣٢، ٤٢ جنيهًا.

